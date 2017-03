IPM assina esta semana protocolo com o Instituto Camões

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) e o Instituto Camões vão assinar na próxima quinta-feira um protocolo de cooperação. Em declarações à Rádio Macau, Carlos André, coordenador do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do IPM, disse tratar-se de um reconhecimento do trabalho desenvolvido pela instituição de ensino superior em prol do fomento da língua portuguesa na República Popular da China.

“É o reconhecimento, por parte do Camões, da acção positiva que o IPM tem no que respeita ao desenvolvimento do ensino do português, tanto em Macau como no interior da China”, referiu Carlos André, que explicou ainda que o protocolo tem por objectivo a troca de informações das iniciativas relacionadas com o ensino da língua portuguesa. “O que me parece que pode ser inovador neste protocolo é, desde logo, o estabelecimento de uma cooperação efectiva entre o Camões e o IPM. É o princípio da troca de informações e de cooperação na divulgação de iniciativas”, defende.

Ainda segundo declarações do académico à mesma estação, fica em aberto o facto de o Instituto Camões poder certificar as acções de formação de professores de língua portuguesa do Instituto Politécnico de Macau. Carlos André assinala ainda que o benefício estende-se a todos: “Para o IPM, para Macau, para o Camões e é benéfico para o português. Esse protocolo foi concebido no sentido de estabelecer um princípio de cooperação no que diz respeito ao português, que é um dos deveres do Camões. Não esquecer que é um protocolo entre uma instituição portuguesa e uma instituição chinesa. Nesse sentido é francamente positivo”, defendeu.

De acordo com a Rádio Macau, o protocolo será assinado no Consulado-Geral de Portugal e conta com a presença do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, que chega ao território esta quarta-feira para uma visita de dois dias, durante a qual terá encontros com os secretários Alexis Tam e Wong Sio Chak.