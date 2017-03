Instituto de Acção Social adverte dois infantários ilegais

O Instituto de Acção Social (IAS) detectou dois infantários ilegais – um no NAPE e outro na Taipa, tendo emitido uma carta de advertência. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, depois de emitido o aviso por parte do IAS, foram implementadas melhorias nas duas estruturas. Os dois infantários não licenciados em causa são o “Macau New Dawn Child Music and Art Center”, localizado no 4º andar do Centro Comercial Chong Fok, e o “My Gallery”, no Jardim Hoi Wan. O Instituto de Acção Social já tinha conduzido inspecções em Novembro e Dezembro últimos, tendo exposto estas duas unidades ilegais. Segundo a mesma estação, de acordo com o sistema de licenciamento dos infantários, as unidades que recebam pelo menos cinco crianças com menos de quatro anos são entendidas como infantários e têm que deter uma licença emitida pelo IAS.

