Homem de 59 anos sofre intoxicação por monóxido de carbono

Um homem de 59 teve de ser transportado para o Centro Hospitalar Conde São Januário por ter sofrido uma intoxicação por monóxido de carbono, quando tomava banho na sua residência, no edifício Weng Seng, na Rua de Abreu Nunes.

De acordo com a informação prestada pelo Corpo de Bombeiros à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o homem em causa desmaiou quando tomava banho. Na origem do acidente está o facto do cidadão ter o esquentador instalado na casa-de-banho e ter optado por tomar banho com a janela fechada.

A falta de ventilação apropriada no local é assim apontada como a causa do incidente, apesar do sistema de ventilação da casa-de-banho estar a funcionar no momento em que o homem tomava banho.

Após o acidente, a companhia fornecedora de gás foi ao local, confirmou que o equipamento estava a funcionar normalmente e instalou a conduta de ventilação apropriada, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.