Hip-hop e artes marciais com um toque de cozinha coreana

À imagem do “bibimbap”, o espectáculo “Bibap” – criado para celebrar o tradicional prato da cozinha coreana – junta na caçarola da comédia um pouco de tudo: artes marciais, danças de rua e hip-hop. O show vai estar em cartaz de 7 a 23 de Abril, no Teatro do resort “The Parisian”.

O enredo conta a história de dois grandes cozinheiros, o Chef Verde e o Chef Vermelho, no restaurante Bibap, e gira à volta das suas aventuras lado a lado com outras seis hiperactivas personagens no mundo da cozinha. A acção desenrola-se em torno do arroz branco, vegetais e carne misturados e preparados em tigela de pedra vulcânica – o tradicional prato conhecido como bibimbap (literalmente “arroz mesclado”) – numa performance sem diálogos verbais, o que permite uma compreensãoo universal, e incorporando música, beat box e b-boying (também chamado breakdance), acrobacias e canto.

Estreado em 2009, o espectáculo já percorreu o mundo, conquistando audiências com a sua interactividade, que convida o público a voluntariar-se a subir ao palco e até a provar a comida. “‘Bibap’ é uma mistura de comédia anárquica numa hora de puro deleite visual. As palhaçadas cinematográficas e cenas de lutas acrobáticas são envolventes e inventivas”, escreveram os críticos do jornal londrino The Evening News.