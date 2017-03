Golo de Emma Maicon e defesa de Pedro Lopes garantem vitória ao Sporting de Macau

O Sporting garantiu três pontos importantes na luta pela manutenção na Liga de Elite. Já o Benfica goleou o Lai Chi por 4-0 e segurou a primeira posição no campeonato.

Fotografia: Bessa Almeida;

Um golo de Ema Maicon e uma defesa, já na segunda parte, de Pedro Lopes garantiram na sexta-feira à noite um triunfo providencial para o Sporting de Macau, que venceu o encontro pela margem mínima no duelo diante da Selecção de Sub 23. A vitória no Estádio de Macau permite aos leões saír da zona de despromoção, bem como garantir uma pequena margem de erro para os próximos encontros.

Num jogo que ambas as equipas precisavam desesperadamente de vencer para se distanciarem dos últimos lugares da classificação, a primeira oportunidade até sorriu à formação da Associação de Futebol de Macau.

Depois de uma jogada de contra-ataque, Bruce Chantre trabalha a bola no centro da área e remata com o pé esquerdo. No entanto, o remate saiu fraco, ao lado da baliza defendida pelo guardião Pedro Lopes.

Quando o relógio marcava 15 minutos surgiu o momento de Ema Maicon. Num lance que parecia perdido para o Sporting à entrada da área dos sub-23, Kade consegue controlar a bola, cruzando para o meio da confusão. Nesse momento surge Ema Maicon, que consegue antecipar-se à defesa contrária, rematando depois com o pé esquerdo e fazendo o único golo do encontro. Após o intervalo foi a formação da Associação de Futebol de Macau que surgiu mais atacante, com o Sporting a apostar no contragolpe.

Foi no segundo tempo que os sub-23 delinearam a melhor oportunidade do encontro e que poderia ter resultado no empate. Após um canto na direita do ataque da formação da Associação de Futebol de Macau, a bola ressalta para Vong Chak Man. Já na pequena área, o atleta remata mas vê o esférico ser desviado por Pedro Lopes, que saiu para fazer a mancha.

A defesa do guarda-redes leonino valeu três pontos que se revestem de uma importância crucial para o Sporting, que passou assim a somar 6 pontos, contra os 4 dos sub-23. Já o Lai Chi ocupa o último lugar da Liga de Elite com apenas 1 ponto.

No entanto, tanto Sporting como Lai Chi podem ver a sua pontuação alterada, uma vez que o jogo entre as duas equipas, que terminou empatado a uma bola, ainda não é contabilizado pela associação por estar sob investigação. Alegadamente os leões terão utilizado irregularmente um atleta nessa partida.

Benfica continua a somar goleadas

Por sua vez, o Benfica voltou a somar mais uma vitória e manteve incólume o comando da Liga de Elite. As águias venceram ontem o Kei Lun por 4-0, com os golos a serem apontados por Nicholas Torrão (35’), Filipe Duarte (67’), Vinício Alves (84’) e Brito (89’).

Já no sábado o Chao Pak Kei bateu a Polícia por 2-0, com golos de Ho Ka Seng, aos 53 minutos, e Diego Patriota, aos 85 minutos. No outro jogo disputado anteontem, o Ka I derrotou o Lai Chi por 2-1, com um bis de William, aos 9 e 58 minutos, tendo Loi Wai Long marcado o tento de honra do Lai Chi.

Finalmente o Monte Carlo defrontou o Cheng Fung, tendo o jogo terminado com o resultado de 7-3 a favor dos “canarinhos”. No primeiro tempo, os golos do Monte Carlo foram apontados por Wilson Sadan (11’ e 36’) e os do Cheng Fung por Fabrício (5’ e 45’). Na etapa complementar, o Monte Carlo firmou a goleada, com golos de Camilo Neto (47’), Leandro Andrade (51’), Miguel Ângelo Noronha (52’), Keverson Cardoso (80’) e Won Chi Son (87).

Após oito jornadas, o Benfica lidera a Liga de Elite com 22 pontos, seguido pelo Monte Carlo com 21 e pelo Chao Pak Kei, que soma 18 pontos.