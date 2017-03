Especialistas debatem impacto da liberalização do jogo em Macau

Alguns dos maiores especialistas da indústria hoteleira estarão hoje no The Parisian Macau, na abertura da segunda digressão anual da TopHotelProjects, um congresso itinerante que passa pelos principais centros mundiais do sector, incluindo Londres, Nova Iorque e Zurique. A forma como a liberalização do jogo na RAEM afectou o quotidiano e a vida dos residentes locais será um dos aspectos em foco.

No “The Parisian”, o evento irá consistir num dia inteiro de palestras, apresentações e pausas para bolsas de contactos entre representantes de algumas das principais empresas e instituições do sector.

A palestra “O que está a acontecer em Macau e do outro lado da fronteira?”, da especialista Caroline List, da TopHotelProjects, é uma das mais aguardadas. Por sua vez, Alice Kaushal, da Refine Consulting, irá guiar a plateia através da arte de ganhar e reter contactos de forma efectiva através do networking. Já Alex Cho, do grupo hoteleiro Ritz Carlton, irá discutir como manter a relevância num mercado em constante mutação, com a sua palestra intitulada “Evoluir ou Morrer”. Mas aquele que será, porventura, o ponto alto do dia será a discussão sobre o impacto da legalização do jogo no território, um debate moderado por Gert Noordzy, da Northside Consulting.

O dia ficará concluído com uma série de apresentações a destacar alguns dos mais inovadores e interessantes projectos de hotelaria de Macau e da República Popular da China, incluindo três que se destacam pelo seu design arrojado: Bianca Cheung, da Zaha Hadid Architects, irá apresentar o hotel Morpheus, um acréscimo do City of Dreams. Tan Yee Pin, da Jaya International Design, irá apresentar o Capella Shanghai, um complexo de villae e residências privadas instalado num quarteirão de arquitectura Shikumen, típica de Xangai. Federico Masin, da HBAo, por seu turno, irá falar sobre o hotel Indigo Kaohsiung.