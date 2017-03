DSAT eleva nível de dificuldade dos exames de condução

A partir de 18 de Abril, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) vai implementar alterações na prova do exame de condução de ciclomotores e motociclos. Ao exame serão acrescentados obstáculos na manobra de fazer o “8”, com o intuito de elevar o nível de dificuldade a que os candidatos estão sujeitos. A decisão, sustenta a DSAT, vai contribuir para o aumento da exigência técnica do exame. Já os restantes circuitos e critérios da prova mantêm-se inalterados.

A decisão surgiu depois de serem ouvidas as associações ligadas ao sector do ensino da condução e para melhor assegurar a segurança rodoviária e aumentar a exigência técnica do exame de condução, justifica o organismo. Tendo em conta o tempo que os instrutores e os instruendos precisariam para efeitos de aprendizagem da condução, “a DSAT decidiu implementar, a partir de 18 de Abril, uma nova forma de prova no parque de manobras, nomeadamente a colocação de quatro cones em quatro pontos fixos na rampa para delimitar a área onde se faz o ‘8’”, explica a DSAT, em comunicado. O organismo esclarece ainda que “a necessidade de contornar os obstáculos tornará a referida manobra mais difícil, aumentando assim a capacidade técnica exigida aos candidatos”.

A DSAT recorda ainda que, no âmbito das melhorias implementadas nos exames de condução, “além de acrescentar o fascículo sobre normas sancionatórias e o sobre segurança da condução à base de perguntas, em Agosto de 2015”, o organismo ajustou ainda “a avaliação e os critérios dos exames de condução, com o objectivo de reforçar a consciência moral, o conhecimento e a sensibilização dos candidatos em relação às normas e legislação da segurança rodoviária, para poderem responder às mudanças no ambiente de tráfego”.

A DSAT garante que vai continuar a proceder à recolha de opiniões junto da população e do sector, no âmbito dos exames de condução, “e lançar revisões e melhorias atempadas sobre as respectivas matérias”.