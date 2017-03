DSAMA já trabalha na demolição de mais nove estaleiros em Lai Chi Vun

A directora da Direcção de Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), Susana Wong Soi Man, afirmou este domingo que o organismo que lidera já está a desenvolver os procedimentos necessários para que mais nove estaleiros de Lai Chi Vun sejam demolidos.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a DSAMA está agora a desenvolver esforços em conjunto com a Direcção de Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) para que as demolições possam avançar.

Sobre a demolição dos dois estaleiros que decorreram este mês, Susana Wong garantiu que foram justificadas por questões de segurança e que o Instituto Cultural recolheu toda a informação necessária para conduzir estudos de natureza cultural posteriormente.

Susana Wong explicou também que se tivesse havido algum problema de segurança com os estaleiros, seria ao Governo que seriam exigidas responsabilidades.