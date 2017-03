A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais vai organizar no próximo domingo uma sessão de esclarecimento com o objectivo de facultar aos empregadores e aos trabalhadores de diferentes sectores um conhecimento mais profundo quer da “Lei das Relações Laborais”, quer da “Lei de Contratação de Trabalhadores Não Residentes”. A iniciativa, que será conduzida em cantonense, decorre a partir das 15 horas da tarde do próximo domingo, na sede da DSAL na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado.

