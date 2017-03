Comissão de Gestão das Áreas de Jurisdição Marítima foi formalmente criada

O Governo formalizou ontem, através da publicação de um despacho em Boletim Oficial, a criação da Comissão Coordenadora da Gestão e do Desenvolvimento da Áreas de Jurisdição Marítima, organismo que vai ao encontro do desígnio, gizado pelo Executivo, de promover a gestão e o desenvolvimento das áreas marítimas de forma concertada.

À Comissão, sublinha o Governo em comunicado, compete monitorizar e avaliar a gestão das áreas de jurisdição marítima, promover a realização de estudos relativos ao aproveitamento das áreas em questão e executar os planos – quer globais, quer específicos – delineados nesse sentido. O novo organismo será ainda responsável por elaborar diplomas legais que enquadrem a gestão e a utilização das áreas marítimas, bem como “fixar as directrizes e emitir as instruções necessárias ao exercício das suas competências.

A Comissão funciona na dependência directa do Chefe do Executivo e conta ainda entre os seus membros com os cinco secretários, o director-geral dos Serviços de Alfândega e vários outros responsáveis por serviços e departamentos do Executivo.

O Conselho de Estado, recorde-se, promulgou a 20 de Dezembro de 2015 um novo Mapa da Divisão Administrativa da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, um documento que definiu, na altura, em 85 quilómetros quadrados a área marítima da RAEM.

