Chui Sai On reuniu com ex-deputados da ANP e ex-membros da CCPPC

Fernando Chui Sai On, Chefe do Executivo, esteve reunido com representantes da Associação do Amizade e Coordenação dos ex-Deputados da Assembleia Popular Nacional (ANP) e ex-Membros da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês de Macau (CCPPC), num encontro marcado pela discussão de ideias sobre o desenvolvimento da sociedade, economia e as gerações mais jovens.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Gabinete do Chefe do Executivo, Chui Sai On, na reunião, agradeceu aos membros seniores do organismo pelo seu contributo na estabilidade, construção e desenvolvimento de Macau, bem como pelos resultados que conseguiram alcançar.

No encontro, o presidente da associação, Ng Fok, e o presidente da direcção, Vong Fong Va, referiram que, “para garantir a passagem de conhecimento de geração em geração, é importante a associação envolver os jovens” e acrescentaram que têm realizado várias actividades desde o ano passado, entre as quais convívios e palestras.