O Chefe do Executivo, Chui Sai On, recebeu ontem, no Palácio da Praia Grande, o presidente do município de Guangzhou, Wen Guohi, num encontro que serviu para que ambos os dirigentes trocassem informações sobre o aprofundamento da cooperação bilateral, ao abrigo do “Acordo Quadro de Cooperação entre Guangdong e Macau. Durante o encontro, foi anda discutido o impacto, para ambas as regiões, da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” e do projecto da Grande Baía Guangdong- Hong Kong – Macau.

