Chefe do Executivo recebe dirigentes da Associação Comercial de Macau

O Chefe do Executivo reuniu, em Santa Sancha, com dirigentes da comissão de juventude da Associação Comercial de Macau (ACM). Para além de congratular a comissão da ACM pelo seu 40º aniversário, Chui Sai On trocou impressões com os dirigentes sobre a oportunidade dos jovens darem um contributo valioso para a estratégia nacional “Uma Faixa, Uma Rota” e para o desenvolvimento da economia regional. O director da comissão, Mok Chi Wai, disse querer atrair, tendo em conta o desenvolvimento industrial e de comercialização, mais jovens da indústria emergente para reforçar a capacidade de inovação da comissão.

