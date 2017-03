Chan Meng Kam insta Executivo a regular circuitos dos “shuttles”

Numa interpelação endereçada ao Governo, Chan Meng Kam quis saber detalhes sobre os regulamentos pelos quais se regem os autocarros que servem os hotéis e os casinos do território. Para o deputado, a circulação dos “shuttles” provoca congestionamentos de trânsito quando os trajectos a que os autocarros estão obrigados não são cumpridos.

Chan Meng Kam questionou o Governo sobre os regulamentos que norteiam o funcionamento dos autocarros dos hotéis e casinos. O deputado considera que os “shuttles” ocupam demasiado espaço nas vias circulação e causam muita pressão no tráfego. No entender do parlamentar, existe uma supervisão inadequada em relação à circulação deste tipo de veículos nas rodovias da cidade e a observação levou-a a endereçar uma interpelação escrita ao Executivo sobre as medidas que estão a ser aplicadas actualmente aos autocarros dos casinos e sobre os percursos estabelecidos e que o deputado diz que os condutores continuam a não respeitar.

Na missiva, o deputado recorda que no debate sobre os transportes e as obras públicas dinamizado no âmbito das Linhas de Acção Governativa (LAG) de 2016, o secretário que tutela o sector, Raimundo do Rosário, disse que os “shuttles” dos casinos e hotéis dispõem de mais trajectos que os autocarros públicos, o que denota uma situação anormal e que precisa de ser tratada pelo Governo. Nas LAG para este ano, o Governo manteve o mesmo discurso, reforçando a ideia de que mantém uma comunicação próxima com as operadoras de jogo, no sentido de estabelecer um maior controlo do número de veículos em circulação.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) garantiu, no ano passado, que a comunicação estreita com as empresas de jogo vai ser mantida, bem como a melhoria das estratégias de gestão dos autocarros dos casinos e a diminuição do número de itinerários. Chan Meng Kam adianta na interpelação que a DSAT confirmou que o número de “shuttles” foi reduzido de mais de 80 para 59, no que se prefigura com uma descida da ordem dos 10,77 por cento. O deputado considerou que, objectivamente falando, o organismo conseguiu alcançar uma certa eficácia com a implementação da medida.

“Depois das medidas de redução implementadas no ano passado, qual é o número de ‘shuttles’ e respectivos trajectos? Quais são as medidas futuras de controlo? O Governo avaliou a razoabilidade do número total de autocarros? De que forma se pode equilibrar a procura por parte das empresas de jogo e a capacidade de transporte das rodovias de Macau? O Governo vai estipular um número máximo de ‘shuttles’?”, foram algumas das questões endereçadas pelo deputado na missiva que dirige ao Governo.

Por outro lado, Chan Meng Kam quer saber ainda um pouco mais sobre os acordos estabelecidos entre três operadoras, no ano passado, para optimização dos percursos feitos entre os três empreendimentos. A “Cotai Connection” – que faz o trajecto Studio City, Sands Cotai Central, City of Dreams, Wynn Palace, Galaxy, Venetian e Studio City, Ventian, Galaxy – conseguiu reduzir efectivamente o número de “shuttles”. No entanto, o deputado preocupa-se com o facto de o número de itinerários ser superior na península e questionou o Executivo sobre a implementação das conexões conjuntas em Macau. Chan Meng Kam quer saber se existe, pelo menos, um plano para aliviar a pressão do tráfego.

Na interpelação escrita, o deputado escreveu que, “para além do número de veículos e percursos, os ‘shuttles’ são sempre alvo de queixas por não cumprirem os trajectos determinados, causando assim congestionamento de trânsito. Tendo isto em conta, quando é feito o controlo do número de percursos, de que forma pode ser feita uma supervisão eficaz? Quais são as sanções para a condução em rodovias que não fazem parte do itinerário?”, questionou.