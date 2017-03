Caso Kim Jong-nam: Polícia malaia poderá conduzir novas detenções nos próximos dias

A polícia da Malásia espera conduzir novas detenções no âmbito da investigação relacionada com a morte de Kim Jong-nam, o meio irmão do ditador norte-coreano Kim Jong-un. Ontem, o chefe da polícia malaia, Khalid Abu Bakar, explicou que as forças de segurança do país poderão deter uma “figura importante” nos próximos dias, sem, no entanto revelar a identidade da figura em questão. O responsável garantiu apenas que as detenções serão conduzidas no momento mais adequado: “Não nego que estejamos a visar novos suspeitos, incluindo nacionais da Coreia do Norte que possam estar envolvidos no assassinato. Vamos fazer uso de todos os canais legais que estão ao nosso alcance”, garantiu Abu Bakar.

