A Biblioteca da Ilha Verde vai voltar a estar operacional a partir do dia 12 de Abril, revelou ontem o Instituto Cultural em comunicado. O organismo adianta que as obras de optimização de que a estrutura foi alvo estão concluídas, pelo que o espaço vai voltar a estar à disposição dos residentes do território a partir de meados do próximo mês. O biblioteca está aberta de segunda-feira a sábado entre as 10 e as 20 horas. Aos domingos opera entre as 12 e as 20 horas.

