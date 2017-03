Autoridades marítimas de Macau e Cantão estudam constituição de mecanismo de cooperação

As autoridades marítimas de Macau e da vizinha província continental de Cantão estão a trabalhar para estabelecer um mecanismo conjunto destinado à gestão das respectivas áreas ao nível da navegação. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, esta ferramenta vai permitir a troca de informações sobre a localização das embarcações, infracções cometidas e contribuir para o combate ao número de barcos ilegais.

Outro dos aspectos mencionados pela Direcção de Serviços de Assuntos Marítimos e de Água é o facto deste mecanismo poder ajudar a resolver muitos dos problemas relacionados com as embarcações de transporte de areia que circulam entre as duas jurisdições.

Depois do esforço conjunto ser finalmente implementado, a DSAMA explicou que o próximo passo vai ser a criação de um mecanismo da índole para a partilha de informação com a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.