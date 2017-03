Au Kam San quer saber onde vão parar os motociclos abatidos em Macau

O programa para acabar com os motociclos com motores a dois tempos e o local onde os veículos vão ser colocados depois do abate está a preocupar o deputado Au Kam San. Numa interpelação escrita enviada no dia três de Março ao Governo, o deputado questiona qual o destino a dar a todas os motociclos que vão deixar de circular ou que poderão ser simplesmente abandonados.

O deputado aponta o dedo à Direcção de Serviços de Protecção Ambiental pela facto de ainda não ter explicado o que vai fazer com os motociclos que vão ser abatidas no âmbito do programa que oferece 3500 patacas para o abate das viaturas de duas rodas.

“Acredita-se que com esta medida [incentivo ao abate de motos], um grande número de motos com motores a dois tempos vai ser abatido. Por isso, no futuro a DSPA vai receber muitos veículos abatidos, porém ainda não foi explicado à população a forma como estes veículos vão ser cuidados depois do abate”, sublinha o deputado.

“Como é que vai ser feita a recolha deste grande número de veículos a dois tempos pela DSPA? E como é que vão depois resolver este assunto?”, questionou Au Kam San.

Outro assunto abordado pelo parlamentar pró-democrata é a entrada em vigor dos novos padrões de segurança para os capacetes que os motociclistas podem utilizar. De acordo com Au Kam San, com a entrada em vigor desta medida, em Junho deste ano, são muitos os modelos de capacetes que deixarão de poder ser utilizados.

Também em relação a este tema, Au Kam San quer saber se haverá um programa promovido pelo Governo para a reciclagem dos equipamentos que vão ser abandonados pelos motociclistas. De acordo com os dados apresentados pelo deputado existem mais de 200 mil capacetes em Macau: "O Governo vai ponderar criar um programa para a recolha dos capacetes abandonados, recorrendo à ajuda de entidades privadas e outras organizações, como stands de venda de carros, mecânicos ou lojas de venda de motociclos, à imagem do que acontece com a recolha de pilhas usadas?", pergunta.