Andy Warhol: Retrato de Mao Zedong pode atingir 14 milhões em leilão

Um retrato do antigo líder chinês Mao Zedong, pintado por Andy Warhol, vai ser leiloado em Hong Kong e poderá ser vendido por 14 milhões de euros, mas os compradores poderão ser cautelosos a fazer ofertas.

De acordo com a agência France Presse, o retrato, datado de 1973, irá a leilão no mês que vem com o valor estimado de venda mais alto alguma vez estabelecido pela leiloeira Sotheby’s no continente asiático. A Sotheby’s descreve o leilão como a primeira venda “significativa” da leiloeira na vizinha Região Administrativa Especial.