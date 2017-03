As Regatas Internacionais de Barcos-Dragão de Macau vão decorrer na última semana de Maio, nos dias 27,28 e 30 de Maio, de acordo com a informação divulgada pelo Instituto do Desporto.

Ainda segundo o ID, a primeira fase inscrições para o evento, que é organizado em conjunto com a Associação de Barcos de Dragão de Macau, terminam amanhã pelas 19h00. Os inscritos têm depois de entregar a lista de participantes e os boletins de inscrição entre 22 de Março e 20 de Abril.