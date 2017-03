Uma foto por dia

O estranho hotel de Urayasu: Um fotojornalista tira uma fotografia a um recepcionista muito especial – um robot com a forma de um dinossauro – durante a inauguração de uma das mais novas unidades hoteleiras do Japão. O “Henn na Hotel” – ou “Hotel Bizarro” – abriu ontem portas na zona de Urayasu, nas imediações de Tóquio. Situado nas imediações do parque Disney da capital japonesa, o hotel tem como recepcionistas dinossauros que conseguem comunicar em japonês, inglês, chinês e coreano. Os hóspedes são conduzidos ao quarto por um outro robot – chamado Tapia – que consegue controlar equipamentos como a televisão, o ar condicionado ou a iluminação interior. EPA/FRANCK ROBICHON

