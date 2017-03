A Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) deu ontem o pontapé nas tarefas de dragagem do Porto Interior. Os trabalhos vão ser desenvolvidos entre o cais 31A e a Ponte 16 e o nível de ancoragem vai manter-se a três metros de profundidade. O organismo prevê que a empreitada esteja completa no final do mês de Abril. Depois do fim da época de pesca, que arranca no dia 1 de Maio, ficarão ancoradas no Porto Interior 100 embarcações pesqueiras.

