Timor-Leste aprova apoio a representação saarauí em Díli

O Governo timorense aprovou na terça-feira a doação de 70 mil dólares à representação permanente em Díli do Governo no exílio da República Árabe Saarauí Democrática, proposta pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Timor-Leste.

A medida “reforça os laços históricos que unem Timor-Leste e a República Árabe Saarauí Democrática, alicerçados no desejo comum de luta pela autodeterminação, no princípio da solidariedade para com a luta dos povos pela libertação nacional e no direito à sua autodeterminação e independência”, explica o Executivo de Díli em comunicado.