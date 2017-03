Taiwan pede respeito a Pequim

As autoridades formosinas lançaram ontem um apelo a Pequim para que a República Popular da China respeite as escolhas do povo taiwanês e a democracia de Taiwan. O Governo de Taipé exige ainda que Pequim não imponha condições políticas prévias para que se estabeleçam contactos bilaterais.

O Gabinete de Taiwan para os Assuntos da China Continental apelou esta quinta-feira a Pequim para que respeite a democracia de Taiwan, reconheça a sua existência e não exija condições políticas prévias para os contactos bilaterais.

“Manter a paz e estabilidade no estreito da Formosa é a política estabelecida pelo governo desde que assumiu o poder, em 20 de Maio passado”, afirmou em comunicado o organismo de Taipé encarregue dos contactos com a República Popular da China.

O comunicado surgiu em resposta ao apelo do primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, para que Taipé aceite o principio “Uma só China”, visto como uma garantia de que a ilha é parte da República Popular e não uma entidade política soberana.

A nota emitida por Taipé refere ainda que a China continental deve aceitar as diferenças no desenvolvimento dos regimes políticos de cada lado do estreito de Taiwan e reconhecer e respeitar a existência da democracia e da sua opinião pública: “Só então as relações entre os dois lados do estreito [de Taiwan] poderão desenvolver-se de forma construtiva”, pode ler-se no comunicado emitido pelas autoridades formosinas.

As relações entre Pequim e Taipé atravessam um período de renovadas tensões, desde a eleição da Presidente de Tsai Ing-wen, do Partido Democrata Progressista, que defende a independência do território.

Uma conversa por telefone entre Tsai e o então presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que por várias vezes disse que poderia reconsiderar a política “Uma só China”, levou ao pico das tensões.

Após essa chamada, o Governo são-tomense anunciou o corte das relações diplomáticas com Taipé e o reconhecimento da República Popular da China, numa decisão que a imprensa estatal chinesa disse tratar-se de um castigo para Tsai Ing-wen.

Pequim considera a Formosa uma província chinesa e defende a reunificação pacífica, mas ameaça usar a força caso a ilha declare independência.

Taiwan, a ilha onde se refugiou o antigo governo chinês do Kuomintang depois de o Partido Comunista (PCC) tomar o poder no Continente, em 1949, assume-se como República da China, mas deixou de ser entendida como tal pela comunidade internacional – nomeadamente pela Organização das Nações Unidas – em meados da década de 70 quando perdeu o lugar no plenário da ONU para representantes da China comunista.