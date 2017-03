Serviços de Economia realizam nova formação em comércio electrónico para PMEs

A Direcção dos Serviços de Economia e o Fundo de Empreendedores de Alibaba de Hong Kong vão organizar uma segunda versão do curso que ensina as Pequenas e Médias Empresas a utilizarem a plataforma de comércio online Taobao de modo a aumentarem as suas receitas.

O curso vai ter lugar em dois fins-de-semana consecutivos, primeiramente a 22 e 23 de Abril e depois a 29 e 30 desse mesmo mês, sendo que só vão ser aceites 30 inscritos, que têm obrigatoriamente de ser residentes. A formação vai ter lugar no Centro de Produtividade e de Transferência de Tecnologia, que é igualmente uma das entidades co-organizadoras.

Esta segunda edição surge na sequência do número “entusiástico” de inscrições no primeiro curso, que terminou em Fevereiro. A formação tem assim como objectivo “formar mais talentos na área do comércio electrónico” em Macau.

Durante o curso, os formandos vão ter a oportunidade de interagir com formadores da Universidade de Taobao e aprender conceitos relacionados com comércio electrónico, design e constituição de candidaturas as lojas online, pagamento electrónico, logística transfronteiriça, entre outros.