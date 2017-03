Salas de fumo não vão prejudicar performance do segmento VIP, defende Ambrose So

Ambrose So ainda não sabe ao certo que montante terá a Sociedade de Jogos de Macau de despender para garantir a instalação de salas de fumo em todos os espaços de jogo que a operadora explora. Em declarações à imprensa à margem da cerimónia de abertura do novo centro de recrutamento de trabalhadores da empresa, o director executivo da SJM congratulou-se com o facto do Governo ter ouvido os argumentos das concessionárias de jogo e mostrou-se confiante quanto ao eventual impacto que a medida pode vir a ter sobre o segmento para grandes apostadores. As salas VIP são, recorde-se, os únicos espaços nos casinos onde o cigarro ainda é permitido, mas a entrada em vigor das novas regras vai tornar obrigatório a existência de salas de fumo também nas zonas de acesso controlado.

Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Ambrose So mostrou-se ainda convicto de que as concessionárias e subconcessionárias de jogo deverão estar preparadas para assegurar que a lei é cumprida menos de um ano depois do diploma entrar em vigor, previsivelmente a 1 de Janeiro de 2018.