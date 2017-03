Raymond Tam Vai Man revela que Lei do Ruído vai ser revista

O director da Direcção de Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), Raymond Tam Vai Man, revelou que a lei de Prevenção e Controlo do Ruído Ambiental vai ser revista, em resposta a uma interpelação escrita dirigida ao Governo pelo deputado Mak Soi Kun. De acordo com o documento, a DSPA já está a trabalhar na versão do diploma que depois terá de ser submetida à Assembleia Legislativa para aprovação.

Na revisão da actual lei, que foi aprovada em Agosto de 2014, Raymond Tam diz que o Governo vai ter em conta as “opiniões dos sectores sociais” e “a situação da regulação de ruído ambiental”.

O director da DSAP esclareceu igualmente uma outra dúvida formulada por Mak Soi Kun. O deputado, que tem fortes ligações ao sector da construção, quis saber se as bombas de extracção de águas podem continuar a funcionar no período em que não é permitido realizar obras e a resposta do Governo foi positiva. Diz Raymond Tam que este equipamento, e outros semelhantes, não estão regulamentados pela Lei do Ruído.