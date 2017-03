PJ detém filipinos por tráfico e consumo de estupefacientes

A Polícia Judiciária prendeu esta quinta-feira uma mulher de nacionalidade filipina, suspeita de tráfico de estupefacientes. Um outro imigrante, também oriundo das Filipinas, também acabou por ser detido, por consumo de drogas, numa operação em que a polícia de investigação do território apreendeu ainda metanfetaminas no valor de 80 mil patacas.

As detenções foram conduzidas na sequência de uma denúncia anónima. Agentes da Polícia Judiciária interceptaram o homem na zona da Avenida Almeida Ribeiro. O suspeito encontrava-se na posse de substâncias proibidas e, depois de interrogado, incriminou a mulher, que acabou por ser detida. A Polícia Judiciária apreendeu cerca de 20 gramas de metanfetaminas no âmbito da investigação.

Os suspeitos tinham, respectivamente, 32 e 51 anos e a mulher encontrava-se no território em situação ilegal.