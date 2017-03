Pioneiro do “grafitti” em Portugal expõe em Oeiras

O ‘graffiter’ Nomen, um dos pioneiros das artes de rua em Portugal, inaugura na sexta-feira, no Palácio do Egipto, em Oeiras, “All in Wonder”, uma exposição retrospectiva dos quase 30 anos de uma vida dedicada ao ‘graffiti’.

A mostra é composta por 30 telas – 20 delas em grande formato, onde explora as letras e retrata rostos femininos -, por fotografias dos murais de intervenção social e política que pintou, entre os quais dois do mural das Amoreiras, em Lisboa. Nomen, nascido Nuno Reis, em 1974, começou a pintar em 1989, em Carcavelos, numa altura em que não havia paredes legais e o ‘graffiti’ era visto apenas como vandalismo.