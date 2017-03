Passaporte de Macau sobe na tabela dos passaportes que concedem mais facilidades

O passaporte da RAEM subiu para a 36.ª posição no índice – conhecido como Visa Restrictions Index 2017 – que calcula o número de jurisdições a que o documento de viagem permite acesso sem que seja necessário solicitar visto com antecedência. De acordo com os dados da empresa Henley & Partners, citados pelo Macau Daily Times, os residentes com passaporte da RAEM podem agora aceder a um total de 127 países e territórios sem visto.

Em 2016, Macau aparecia na 40.ª posição da tabela, com entrada sem necessidade de visto a 120 jurisdições. O número de países em que os detentores da passaporte do território podiam entrar sem necessidade de visto permaneceu inalterado entre 2015 e 2016, porém em 2015 Macau ocupava a 36.ª, o que indica que nesse ano houve outros países a subirem no ranking.

Já o passaporte de Hong Kong ficou no 22.º lugar da tabela, ao permitir o acesso a 152 países, enquanto Taiwan foi 31.º, com acesso a 134 países sem visto, e a República Popular da China surge na 85.ª posição, com acesso a 51 países sem visto. Portugal surge no 6.º lugar do ranking.