Park Geun-hye será interrogada na terça-feira

O Ministério Público sul-coreano informou ontem que planeia convocar e interrogar a Presidente destituída, Park Geun-hye, na próxima semana, no âmbito do escândalo que a retirou do cargo.

Park perdeu a imunidade presidencial depois de o Tribunal Constitucional confirmar na sexta-feira o fim do seu mandato devido a alegações de que conspirou com uma amiga para extorquir dinheiro de empresas e permitiu que a amiga interferisse com questões do Governo mesmo não tendo qualquer cargo.

O Ministério Público informou o advogado de Park de que esta será convocada na próxima terça-feira como suspeita no escândalo. Dezenas de figuras públicas, incluindo membros da administração de Park e o herdeiro da Samsung, Lee Jae-yong, foram acusados no âmbito do caso.

A ex-chefe de Estado pode ser acusada de extorsão, suborno e outros crimes, apesar de ter negado qualquer conduta ilegal.

A eleição para escolher o substituto de Park vai decorrer em Maio. Moon Jae-in, líder da oposição liberal que em 2012 perdeu as presidenciais contra Park, é considerado o favorito, de acordo com sondagens.