O saber não pesa. E agora também não custa

A partir da próxima terça-feira, os residentes permanentes de Macau vão poder candidatar-se a um plano de empréstimo sem pagamento de juros para estudar inglês, português e mandarim no estrangeiro. O plano foi ontem apresentado em detalhe pelo Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES). O organismo revelou que o montante máximo do empréstimo concedido pelo Governo é de 360 mil patacas, dependo do idioma e da duração do curso.

O Governo vai implementar um plano de empréstimo sem pagamento de juntos destinado aos residentes do território que possuam o grau de licenciatura e que pretendam investir na aprendizagem de línguas – de inglês, português e mandarim – no exterior. O apoio ao pagamento dos juros é fixado de acordo com a duração do curso – o máximo é dois anos – e não será, em ocasião alguma, superior a 360 mil patacas. O Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES) anunciou ontem que a nova medida vai ser lançada oficialmente no próximo dia 21, terça-feira. O programa resulta do estabelecimento de acordos de cooperação entre o Executivo e seis instituições bancárias locais.

“Nós queremos que este apoio do Governo de Macau possa dar uma oportunidade ou um apoio para que os estudantes, depois de se licenciarem, se possam deslocar para fora de Macau para estudar uma outra língua, nomeadamente português, mandarim ou inglês. Foi por causa disto que nós lançámos este novo plano de apoio”, explicou o coordenador-adjunto do GAES, Chang Kun Hong.

O apoio para os cursos de formação linguística destina-se aos residentes permanentes de Macau, com idade inferior a 45 anos e que sejam titulares do grau de licenciatura ou equiparado. Condição essencial de candidatura: os estudos superiores devem ter sido realizados no território por um período não inferior a três anos, cumulativamente.

O montante máximo de empréstimo com o apoio ao pagamento de juros varia consoante o idioma e a duração do curso. As formações não poderão exceder um período máximo de 24 meses, sendo que a duração dos cursos de mandarim não poderá ser inferior a seis meses e os cursos de português ou inglês não poderão ser inferiores a nove meses.

Caso os requerentes decidam estudar mandarim, o valor atribuído será de 5 mil patacas por cada mês de frequência no curso; já se optarem pelos países de língua portuguesa ou de língua inglesa, o montante mensal poderá chegar às 15 mil patacas. Já o prazo de pagamento do empréstimo é fixado conforme o período de frequência do curso, também no prazo máximo de dois anos.

O apoio aplica-se a empréstimos para estudos, concedido por seis bancos locais que se associaram ao plano do Governo. O montante facultado deverá cobrir as despesas com propinas, os custos de vida e as despesas com as deslocações para o local onde se frequenta o curso, explicou Lo Lai Peng, chefia funcional do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior.

Os cursos de formação linguística, salientou Chang, precisam de ter sido criados por instituições de ensino superior reconhecidas pelos governos dos países ou regiões abrangidos pelo plano, nomeadamente a República Popular da China, Portugal, Brasil e outros países de língua portuguesa. O Reino Unido, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e outros países de língua inglesa são os países visados no que diz respeito à aprendizagem do idioma de Shakespeare.

A previsão é que a medida exija ao Governo um esforço financeiro de 2,1 milhões de patacas. Chang Kun Hong salientou que o montante “vai depender muito do número de requerentes e, assim, também se vai ajustando o número de vagas. (…) Agora ainda não temos o limite máximo de vagas.”

O dirigente destacou a importância do apoio disponibilizado pelo Governo: “Dominar bem essas três línguas facilitará o futuro [dos estudantes] e a sua vida profissional. Acho que a língua é muito importante hoje em dia”, defendeu. Chan lembrou ainda que outro dos objectivos é que “os beneficiários possam, depois de concluir o curso, continuar o seu trabalho em Macau, prestando serviço à sociedade do território.” J.F.