Número de turistas indianos que procuram Macau deve aumentar

Os responsáveis do Gabinete de Representação da Direcção de Serviços de Turismo na Índia prevêem que o número de turistas indianos que assomam ao território deve crescer ao longo deste ano.

Em 2016, o território recebeu a visita de 165 280 cidadãos indianos e Arzan Kharbanda, líder da representação dos Serviços de Turismo na Índia está confiante de que o fluxo de turistas indianos que demandam a Macau vai continuar a aumentar.

“O efeito do processo de desmonetização já se faz sentir e esperamos que no período de Verão se manifeste uma melhoria na indústria do turismo que pode beneficiar Macau”, referiu Kharbanda. O responsável acrescentou que o território é promovido na Índia como um destino que pode ser visitado ao longo de todo o ano para lazer, férias em família e entretenimento: “Enquanto destino, Macau garante várias ofertas como vários roteiros turísticos, espectáculos, entretenimento e festividades”, apontou.

Arzan Kharbanda também salientou que o aumento da população endinheirada na Índia transforma o país num dos mercados internacionais com mais potencial para o mercado do turismo de Macau. A maioria dos visitantes que assomam ao território são provenientes da China Continental, de Hong Kong e de Taiwan, sobretudo devido à proximidade.

“Para além das grandes cidades, também vemos um enorme potencial nas cidades mais pequenas da Índia. Em 2016, conseguimos entrar nas cidades de nível II [cidades de menor dimensão do ponto de vista populacional] devido à nossa estratégia na participação em exposições e iniciativas comerciais”, complementou Kharbanda.

O responsável pela representação da Direcção dos Serviços de Turismo na Índia assinalou ainda que os visitantes indianos “gostam de explorar a história e a cultura de Macau, bem como o património, incluindo os templos, os jardins e os museus.” Destaca-se o centro da cidade como o lugar “mais popular” entre os turistas oriundos do sub-continente indiano.