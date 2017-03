Número de fracções vendidas em Fevereiro triplicou

O mercado imobiliário parece ter recuperado o fôlegoAs transacções de imóveis destinados a habitação no território triplicaram em Fevereiro, em termos anuais homólogos, acompanhadas por um aumento do preço médio do metro quadrado, indicam dados oficiais ontem divulgados.

Segundo os dados disponibilizados no portal dos Serviços de Finanças – respeitantes às fracções autónomas destinadas à habitação declaradas para liquidação do imposto de selo por transmissão de bens –, foram transaccionadas 546 casas em Fevereiro, mais 203 por cento ou o triplo comparativamente às 268 do mesmo mês do ano passado.

O preço médio por metro quadrado também aumentou em termos anuais homólogos – passando de 73.733 para 88.440 patacas. Das três áreas de Macau, a península foi onde se verificou o maior número de transacções (427), com um preço médio de metro quadrado de 81.752 patacas.

Já na ilha da Taipa foram vendidas 84 fracções autónomas, com o preço médio por metro quadrado de 94.726 patacas, enquanto em Coloane se transaccionaram 35 com o preço médio por metro quadrado de 139.374 patacas, um aumento de 150 por cento em termos anuais homólogos.

Face a Janeiro, diminuiu tanto o número de transacções (menos 99) como o preço médio por metro quadrado.

Os elevados preços da habitação constituem um dos principais motivos de descontentamento em Macau, cuja classe média tem dificuldades em comprar casa, dado que os preços praticados no mercado imobiliário superam o seu poder de compra, sendo os valores das rendas igualmente muito elevados.