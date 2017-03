Mundial Sub-20: Zâmbia, Irão e Costa Rica no caminho de Portugal

A selecção portuguesa de futebol no escalão Sub-20 vai enfrentar as congéneres da Zâmbia, do Irão e da Costa Rica na fase final do Campeonato do Mundo da categoria, que se disputa na Coreia do Sul. Emílio Peixe, seleccionador luso, deixou elogios aos adversários.

Portugal vai defrontar a Zâmbia, o Irão e a Costa Rica na fase final do Campeonato do Mundo de futebol de sub-20 de 2017, ditou ontem o sorteio realizado em Suwon, na Coreia do Sul, país que recebe a competição. A selecção portuguesa fica integrada no Grupo C, numa prova que se disputa entre 29 de Maio e 8 de Junho, com 24 equipas divididas por seis grupos.

Campeão do Mundo em 1989 e 1991 e finalista derrotado em 2011, Portugal marca presença no Mundial de sub-20 pela quarta vez consecutiva, depois de ter conquistado uma vaga na Coreia do Sul na condição de semifinalista do Europeu de sub-19 de 2016.

No rescaldo do sorteio, o seleccionador de Portugal de sub-20 disse ontem que a Zâmbia, o Irão e a Costa Rica, adversários da selecção das ‘Quinas’ na primeira fase do Mundial de futebol da categoria, “estarão também preocupados, sabendo da qualidade do jogador português”.

Depois de conhecer o resultado do sorteio, que decorreu ao início da manhã de ontem em Suwon, Emílio Peixe elogiou os três adversários do grupo C e destacou que “independentemente do resultado, seria sempre um sorteio com obstáculos enormes”.

“Obviamente que eles estarão também preocupados, sabendo da qualidade do jogador português. Independentemente do resultado, seria sempre um sorteio com obstáculos enormes”, reconheceu o seleccionador dos sub-20 à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol.

Sobre a Zâmbia, Emílio Peixe lembrou que se trata do campeão africanos, “uma selecção muito forte, com um nível competitivo acima da média”, garantido que Portugal está identificado “com a ideia de jogo do primeiro adversário” no Mundial.

A Zâmbia aparece na fase final de um Mundial sub-20 dez anos depois da última participação mas é a actual campeã africana em título deste escalão. Sobre a Costa Rica, Emílio Peixe reconheceu que a equipa da América Central “não teve um apuramento fácil”, mas acabou por conseguir uma vaga para o Mundial.

A Costa Rica vai participar pela nona vez num Mundial sub-20 e a sua melhor classificação de sempre (quarto lugar) aconteceu em 2009, no Egipto.

“Depois temos o Irão, uma selecção muito técnica também, com jogadores muito evoluídos. Cria sempre grandes problemas a todas as selecções. Tem muita experiencia”, salientou o técnico português.

Esta será a terceira vez que o Irão marca presença numa fase final de um Mundial sub-20 e teve no avançado Reza Jafari um dos grandes obreiros da qualificação.

A Coreia do Sul, como país anfitrião, é cabeça de série do grupo A, do qual fazem parte Guiné, Argentina e Inglaterra. O grupo B junta Venezuela, Alemanha, Vanuatu e México.

No grupo D ficam África do Sul, Japão, Itália e Uruguai. França, Honduras, Vietname e Nova Zelândia integram o grupo E, enquanto Equador, Estados Unidos, Arábia Saudita e Senegal compõem o grupo F.

O Campeonato do Mundo sub-20 Coreia do Sul2017 é disputado por 24 selecções e realiza-se entre 20 de Maio e 11 de Junho nas cidades de Incheon, Cheonan, Daejeon, Jeju, Jeonju e Suwon.