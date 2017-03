Macau mostrou-se através da fotografia no Festival da Lusofonia de Goa

Uma exposição com mais de 50 fotografias sobre o legado cultural e histórico de Macau, bem como de edifícios e tradições locais, representaram a RAEM na edição de 2017 do Festival da Lusofonia de Goa. A mostra teve como mote o Património Cultural de Macau e partiu de uma iniciativa do Instituto Internacional de Macau.

O Festiva da Lusofonia em Goa foi organizado pela Sociedade Lusófona de Goa e contou com o apoio da Fundação Macau e da Direcção dos Serviços de Turismo. O recinto escolhido para o evento foi a Galeria de Artes “Central State Library” em Pangim.

Além da exposição fotográfica, foi igualmente projectado um vídeo promocional sobre o território, assim como expostas algumas das publicações mais recentes do Instituto Internacional de Macau.