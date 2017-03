A edição de 2017 dos Jogos Desportivos para Pessoas com Deficiência vai decorrer a 23 de Abril, anunciou ontem o Instituto do Desporto em Conferência de Imprensa. A competição vai decorrer nas instalações do Centro Olímpico da Taipa e abrange modalidades como o ténis de mesa em cadeira de rodas, o boccia e outros desportos adaptados. O objectivo da iniciativa, lembra o IDM, passa por promover uma maior integração dos residentes portadores de deficiência através da prática desportiva

