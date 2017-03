Inscrições para workshops de feira de artesanato já arrancaram

Já abriram as inscrições para os workshops inseridos na Feira de Artesanato do Lago Nam Van, iniciativa que decorrerá entre Abril e Junho por várias ocasiões. As inscrições são feitas online mediante o pagamento de uma taxa de 50 patacas por cada actividade.

Estão agendados 20 workshops dedicados ao bordado, à construção de caixas de música e à técnica de ‘découpage’. As acções de formação decorrem a partir de 1 de Abril e até ao dia 18 de Junho no espaço Anim’Arte Nam Van.

As inscrições terminam às 17h do próximo dia 24 e os resultados do processo serão determinados por sorteio informático, sendo que os seleccionados serão contactados através de SMS e e-mail no dia 28, devendo, depois, proceder ao pagamento da taxa de inscrição até ao dia 1 de Abril.

De acordo com o comunicado do Instituto Cultural (IC), caso os interessados pretendam obter mais informações sobre a agenda e os conteúdos dos workshops, devem aceder à página online do organismo.