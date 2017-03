Ilha Verde: Muro em risco de ruína não tem valor patrimonial

O Instituto Cultural (IC) desmentiu esta quinta-feira que o muro, em tijolo cinzento chinês, que se encontra em risco de ruir na Estrado do Arco integre o conjunto de valor patrimonial situado à entrada da Avenida do Conselheiro Borja.

O director do Departamento do Património Cultural do IC, Leong Wai Man, visitou ontem as instalações da Associação de Beneficência e Assistência Mútua dos Moradores do Bairro da Ilha Verde para se inteirar das preocupações dos responsáveis pelo organismo relativamente à parede em questão.

Leong Wai Man serviu-se de documentos que o Instituto Cultural tem em sua posse para explicar aos dirigentes da Associação de Beneficência e Assistência Mútua dos Moradores do Bairro da Ilha Verde que o muro em questão foi construído no século XX e não tem o peso histórico que lhe é atribuído pelo organismo. A parede integrou outrora um complexo industrial onde operava uma unidade de fabrico de vinho chinês. De acordo com o responsável pelo Departamento do Património Cultural do IC as explicações foram bem recebidas pelos responsáveis pela Associação.