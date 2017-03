Fórum internacional de cooperação ambiental está agendado para 30 de Março

O Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF, na sigla inglesa), vai realizar-se entre 30 de Março e 1 de Abril. O tema do evento deste ano será “Desenvolvimento Verde Inovador para um Futuro Sustentável” e estarão presentes profissionais do sector ambiental provenientes de diversos países e regiões do mundo, representantes governamentais, o sector do comércio e associações.

O MIECF tem funcionado como uma plataforma direccionada para o ambiente e as indústrias verdes não só nas Regiões do Pan-Delta do Rio das Pérolas, mas também a nível internacional. Os responsáveis pela organização do certame definem a melhoria da qualidade do ar como um dos principais temas que precisam de ser discutidos e solucionados.

“Além do reforço da cooperação e intercâmbio internacionais no âmbito da protecção ambiental, tem sido ainda promovido o conhecimento do sector e serviços públicos de Macau sobre as novas técnicas em matéria de melhoria da qualidade do ar e redução de emissões, de modo a melhorar a qualidade ambiental local”, lê-se num comunicado enviado às redacções pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental.