Festival de Artes de Macau com espectáculos adicionais para responder à elevada procura

O Instituto Cultural (IC) decidiu alargar o programa de actuações do Festival de Artes de Macau (FAM) para responder à grande procura que alguns dos espectáculos têm por parte público. O organismo garantiu, em comunicado, que “irá realizar numerosas actuações adicionais dos espectáculos mais populares.”

Ao programa foram acrescentadas novas actuações de iniciativas como “a peça de teatro de paisagem sonora ‘De Volta ao Tufão Catastrófico de 1874’, no dia 30 de Abril, pelas 15h, o musical infantil ‘Metamorfose sob a Noite Estrelada’, no dia 12 de Maio, pelas 20h, ‘Canções de Migrantes’, no dia 14 de Maio, pelas 15h e ‘Miss Revolutionary Idol Berserker’, no dia 20 e 21 de Maio, pelas 15h”, lê-se numa nota de imprensa do Instituto Cultural.

Os bilhetes para os novos espectáculos vão estar disponíveis, a partir das 10h de hoje, nas bilheteiras do territórios. Os ingressos são limitados e estão sujeitos a disponibilidade, sendo que os descontos aplicados na compra antecipada terminam já no domingo.