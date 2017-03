FAOM seleccionou as 10 melhores notícias sobre direitos dos trabalhadores

A Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) seleccionou as dez melhores notícias e histórias da imprensa alusivas aos direitos dos trabalhadores. O organismo anunciou que as três reportagens que mais preocuparam aqueles que participaram na votação relacionam-se com a protecção dos direitos laborais dos residentes do território, a importação de motoristas e o salário mínimo. A votação foi conduzida online e através do preenchimento de formulários, tendo participado cerca de 2 100 pessoas.

Ella Lei, vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau, voltou a defender que a taxa de desemprego pode subir com o aumento da força de trabalho resultante da importação de trabalhadores. A deputada afirmou ainda que as grandes empresas do território têm vindo a contratar trabalhadores do exterior para as posições de nível intermédio e elevado e uma tal prática afecta a mobilidade dos trabalhadores locais.

No entender de Ella Lei, o Governo deve elaborar um calendário específico dos trabalhadores migrantes o mais cedo possível.