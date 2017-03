Estudante de 17 anos detida por tráfico de droga

Uma residente do território, de apenas 17 anos, foi detida pela Polícia Judiciária, sob suspeito de consumo de estupefacientes, num dia em que as autoridades do território prenderam outros seis indivíduos por consumo ou tráfico de droga. A rapariga foi encontrada em flagrante delito num apartamento do Istmo Ferreira do Amaral na companhia de um homem mais velho. Os outros suspeitos, oriundos de Hong Kong, da Mongólia e das Filipinas (ver texto nesta página) foram detidos no NAPE e na zona da Barra.

