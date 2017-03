Deputado pede destituição de Rodrigo Duterte

O deputado filipino Gary Alejano apresentou ontem na Câmara dos Representantes o primeiro pedido de um processo de destituição do Presidente Rodrigo Duterte pelo seu alegado envolvimento em assassínios e outros crimes.

O documento, disponibilizado aos ‘media’ pelo congressista da oposição depois de o ter apresentado na Câmara Baixa, exige a destituição do Presidente por “violação culposa da Constituição, traição da confiança pública, subornos e outros crimes”.

Trata-se da primeira tentativa de iniciar um ‘impeachment’ contra o actual Presidente das Filipinas desde que este assumiu o cargo no final de Junho do ano passado.

A moção tem poucas probabilidades de passar, já que dos 292 membros do parlamento, pelo menos 267 são considerados aliados de Duterte, e o Presidente continua a gozar de um amplo apoio popular entre os filipinos.

Alejano, cujo partido integra os militares que realizaram um golpe de Estado falhado em 2003, assegurou que “as acções e actuações do Presidente constituem as bases adequadas para um processo de destituição do Presidente da República das Filipinas”.

As alegadas acções criminosas estariam relacionadas, segundo o portal Rappler, com os “esquadrões da morte” de Davao, quando Duterte era presidente da câmara da localidade no sul do país, bem como com mais de 7.000 mortes ligadas à polémica “guerra contra as drogas”, a nível nacional.

O pedido do deputado vai chegar ao presidente da Câmara Baixa e este vai remetê-la para um comité que decide se existe fundamento para o levar à ordem do dia do hemiciclo, algo que aconteceria em Maio.

O pedido surge depois de duas pessoas, que se identificaram como ex-membros dos “esquadrões da morte” de Davao, terem acusado publicamente Duterte de organizar assassínios de alegados delinquentes e opositores.

Por outro lado, organizações internacionais criticaram o que consideram ser violações de direitos humanos na “guerra contra as drogas” liderada pelo Presidente.