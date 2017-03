Demolidas construções clandestinas na Estrada do Repouso

O Governo concluiu a demolição de obras ilegais numa loja situada na Estrada do Repouso, bem como num terreno devoluto contíguo. Os responsáveis terão de suportar o pagamento das despesas inerentes ao despejo, além de incorrerem numa multa.

Os infractores tinham conduzido uma construção clandestina composta por um suporte metálico, vidros e tapumes metálicos nas paredes exteriores da sobreloja do estabelecimento comercial em causa, tendo ainda demolido uma parte da parede exterior do edifício para aceder ao terreno devoluto contíguo, tendo aí executado outra construção clandestina com uma altura de oito metros, composta por cobertura metálica, suporte, lona e um portão rolante.

“Face à gigantesca dimensão das construções clandestinas executadas, tendo nelas sido depositada uma grande quantidade de materiais de construção e outros itens, o Grupo para Demolição e Desocupação levou mais de quatro meses a demoli-las e a remover o que lá tinha sido depositado”, explica a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), em comunicado de imprensa.