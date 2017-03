Um estabelecimento de comidas, situado na Rua Marginal do Canal das Hortas, foi ao fim da tarde de ontem palco de um pequeno incêndio. As chamas deflagraram numa altura em que já não se encontravam clientes no restaurante. A ocorrência, que obrigou à intervenção dos soldados da paz, terá tido origem num curto-circuito. Apesar de ninguém ter ficado ferido, as chamas destruíram alguns dos equipamentos do estabelecimento.

