China constrói observatório para estudar origem dos raios cósmicos

A República Popular da China está a construir um observatório a mais de quatro mil metros de altura que deverá ser o mais exacto do mundo no estudo de raios cósmicos, partículas sub-atómicas que se deslocam a velocidades próximas à da luz.

Segundo escreve o jornal oficial Diário do Povo, o país investirá 1.200 milhões de yuan – cerca de 1500 milhões de patacas – na instalação, que visa permitir aos cientistas melhorar a sua compreensão do universo.

Daocheng, uma zona montanhosa na província de Sichuan, no sudoeste do país, a 4.410 metros acima do nível do mar, acolherá o observatório, designado LHAASO, e cuja construção deverá estar concluída em Janeiro de 2021.

Os raios cósmicos de alta energia foram descobertos no início do século XX e, apesar de se desconhecer como se formam, os cientistas pensam que através do estudo destes se poderá começar a entender os mecanismos naturais da aceleração de partículas a velocidades fora do alcance humano.

O LHAASO servirá para analisar a física dos raios cósmicos, assim como a origem da sua aceleração e propagação da radiação com níveis inéditos de precisão.