Autoridades de Cantão entregaram fugitivo a Macau

As forças de segurança da vizinha província continental de Cantão entregaram esta quinta-feira às autoridades congéneres do território um homem de 58 anos, suspeito de ter assassinado um residente de Macau em Setembro do ano passado.

O suspeito, que era procurado pela Polícia Judiciária desde então, estava detido há mais de um mês no Continente, depois de ter sido capturado na zona de Tanzhou, no município de Zhongshan. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o homem – que terá golpeado o pescoço da vítima com o gargalo de uma garrafa no exterior de um restaurante no Bairro da Horta da Mitra, causando-lhe a morte – tem cadastro policial e já tinha mesmo cumprido pena de prisão no território.

Depois de ter sido entregue pelas autoridades de Cantão, o homem foi conduzido às instalações da Polícia Judiciária do território para prestar declarações. O caso deve seguir depois para o Ministério Público, que deverá acusar formalmente nos próximos dias o suspeito de homicídio.