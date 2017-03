O homem de meia idade que na tarde de terça-feira foi atropelado na zona da Avenida Horta e Costa não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer durante a manhã de ontem no Centro Hospitalar Conde de São Januário. A vítima, de 57 anos, foi abalroada por uma viatura quando atravessava a estrada no cruzamento entre a Avenida do Almirante Lacerda e a Estrada do Repouso, tendo sofrido um traumatismo craniano grave.

