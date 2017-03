Associações entregam petições para defenderem estaleiros de Lai Chi Vun

Quatro associações ligadas à protecção ambiental – a Macau Green Student Union, Macau Free Cycle Association, Greenfriends Association e Macau Green Future – entregaram ontem uma petição na sede do Governo, a apelar para que o Executivo volte a dinamizar o planeamento da área dos Estaleiros de Lai Chi Vin, assim como da zona envolvente.

De acordo com a informação avançada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, na petição é igualmente sugerido um plano para a prática de um turismo amigo do ambiente, com reduzido impacto ambiental.

Em declarações aos jornalistas, Joe Chan, director da associação Macau Green Student Union, mostrou-se preocupado com a urgência do Governo em demolir os estaleiros e iniciar a urbanização daquela zona. O activista defendeu também que mais do que dono daqueles terrenos, o Executivo é um gestor e que por isso não pode avançar para uma construção sem ter um plano ecológico.

Outro dos pontos de vista defendidos pelos activistas é que a urbanização da área de Coloane necessita de um consenso social, sem o qual não é possível obter um equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação ambiental.